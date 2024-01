Was macht der Kurs bei Yatra Online?

Die Yatra Online-Aktie hat in den letzten Tagen eine gemischte Bewertung erhalten. Der gleitende Durchschnittskurs beläuft sich auf 1,97 USD, während der aktuelle Kurs bei 1,69 USD liegt. Dies entspricht einer Distanz von -14,21 Prozent zum GD200. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 1,56 USD, was einem Abstand von +8,33 Prozent entspricht. Insgesamt ergibt sich daraus eine Gesamtbewertung von "Neutral".

Von insgesamt 1 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten wurden alle als "Gut" eingestuft. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber das durchschnittliche Kursziel beträgt 4 USD, was auf ein mögliches Wachstum von 136,69 Prozent hindeutet. Aufgrund dieser Prognose wird die Aktie von den Analysten weiterhin positiv bewertet.

In den sozialen Medien gab es in letzter Zeit keine deutliche Veränderung in der Diskussion über Yatra Online. Sowohl die Intensität als auch die Häufigkeit der Diskussionen waren im normalen Bereich, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment in den sozialen Netzwerken war ebenfalls neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Insgesamt wird die Aktie daher auch hier als "Neutral" eingestuft.