Was macht der Kurs bei Yangarra?

In den letzten 12 Monaten haben Analysten die Aktie von Yangarra zweimal mit "Gut" bewertet, einmal mit "Neutral" und keinmal mit "Schlecht". Langfristig gesehen erhält die Aktie daher von institutioneller Seite aus das Rating "Gut". Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber der aktuelle Kurs liegt bei 1,14 CAD. Basierend darauf erwarten die Analysten einen Anstieg um 97,37 Prozent, was ein mittleres Kursziel von 2,25 CAD ergibt. Insgesamt wird dies als positive Entwicklung angesehen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" durch institutionelle Analysten führt.

In den letzten Wochen gab es keine deutliche Veränderung in der Kommunikation über Yangarra in den sozialen Medien. Daher erhält die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung. Die Aktie wurde jedoch häufiger diskutiert als normal und verzeichnete eine steigende Aufmerksamkeit, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie dadurch eine "Schlecht"-Bewertung.

Aus charttechnischer Sicht ergibt sich eine "Schlecht"-Bewertung aufgrund des Unterschieds von 28,3 Prozent zwischen dem aktuellen Schlusskurs von 1,14 CAD und dem Durchschnitt von 1,59 CAD der letzten 200 Handelstage. Der Schlusskurs liegt auch nahe dem 50-Tages-Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie also eine "Neutral"-Bewertung aus technischer Sicht.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen eine überwiegend negative Stimmung rund um die Aktie von Yangarra in den letzten Wochen. Dies führt zu einer Einschätzung als "Neutral" durch unsere Redaktion. Zusammenfassend ist die Anlegerstimmung als "Neutral" angemessen bewertet.