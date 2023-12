Was macht der Kurs bei Worley?

Die australische Firma Worley hat eine Dividendenrendite von 2,98 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führte dazu, dass die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik erhielt.

In den letzten zwei Wochen wurden Worley von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Auch die Anleger-Stimmung wird als "Gut" eingestuft.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Worley liegt derzeit bei 243, was bedeutet, dass die Börse 243,05 Euro für jeden Euro Gewinn von Worley zahlt. Dies ist um 862 Prozent mehr als für vergleichbare Werte in der Branche bezahlt werden. Daher wird der Titel auf Grundlage des KGV als "Schlecht" eingestuft.

In den letzten 12 Monaten erzielte Worley eine Performance von 21,08 Prozent, was eine Outperformance von +11,28 Prozent im Vergleich zur Branche bedeutet. Dies führte zu einem "Gut"-Rating in der Kategorie Branchenvergleich Aktienkurs.