Was macht der Kurs bei Wordline SA?

Die Dividendenrendite der Worldline-France-Aktie beträgt bei dem aktuellen Kursniveau 0 Prozent, was lediglich 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Redaktion bewertet diese Dividendenpolitik daher als "Neutral". Die Dividendenrendite bezieht die Dividende auf den aktuellen Aktienkurs.

Um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten, kann auf den Relative Strength Index (RSI) zurückgegriffen werden. Der RSI für die Worldline-France-Aktie liegt bei 45,61, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Für den Zeitraum von 25 Tagen beläuft sich der RSI25 auf 36,27, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Neutral".

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") hat die Worldline-France-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -32,87 Prozent erzielt, was 32,87 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "IT-Dienstleistungen" beträgt 0 Prozent, und Worldline-France liegt aktuell 32,87 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Was das Sentiment und den Buzz betrifft, so konnte in den letzten Wochen bei Worldline-France keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Auch die Stärke der Diskussion über das Unternehmen nimmt ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich führt. Insgesamt erhält die Worldline-France-Aktie daher für diese Stufe ein Gesamtrating von "Schlecht".