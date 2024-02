Was macht der Kurs bei Welltower?

In den letzten Tagen war die Stimmungslage in sozialen Netzwerken überwiegend positiv für die Welltower Inc-Aktie. Die Diskussion war hauptsächlich von positiven Themen geprägt, wobei an vier Tagen auch negative Kommunikation dominierte. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen gesprochen, was zu einer insgesamt positiven Bewertung der Aktie führt.

Die statistischen Auswertungen historischer Daten zeigen, dass in den letzten zwei Wochen ein Überhang von Kaufsignalen festgestellt wurde. Dies führte zu einer "Gut"- Bewertung des Anleger-Sentiments.

Insgesamt wurden in den letzten zwölf Monaten vier Analystenbewertungen für die Welltower Inc-Aktie abgegeben, wovon drei Bewertungen als "Gut", eine als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft wurden. Für den letzten Monat wurden ebenfalls qualifizierte Analysen durchgeführt, wobei eine "Gut"-Einstufung und keine "Neutral" oder "Schlecht"-Einstufungen vorlagen. Das durchschnittliche Kursziel lag bei 92,67 USD, was ein Abwärtspotential von -0,8 Prozent darstellt und somit zu einer "Neutral"-Empfehlung führt.

Aus charttechnischer Sicht erhielt die Welltower Inc-Aktie eine "Gut"-Bewertung aufgrund des Schlusskurses von 93,41 USD am letzten Handelstag, was einem Unterschied von +10,89 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage entspricht. Der 50-Tages-Durchschnitt ergab ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs auf ähnlichem Niveau lag.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt bei der Welltower Inc-Aktie einen Wert von 18,29, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Der RSI25, der auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezogen ist, ergibt eine "Neutral"-Einschätzung.

Insgesamt ergibt sich somit eine positive Bewertung für die Welltower Inc-Aktie basierend auf dem Anleger-Sentiment, den Analysteneinschätzungen, der technischen Analyse und dem Relative Strength-Index.