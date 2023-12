Was macht der Kurs bei W-Scope?

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken in Bezug auf das Unternehmen W-scope war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Die Anleger haben sich weder positiv noch negativ über das Unternehmen unterhalten. Daher bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral" im Anleger-Sentiment.

Die langfristige Stimmung rund um die Aktien wird auch durch das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien beeinflusst. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum und die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. In Bezug auf W-scope zeigte die Beitragsanzahl eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führte. Die Rate der Stimmungsänderung für W-scope blieb ebenfalls stabil, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führte. Insgesamt ergibt sich für das langfristige Stimmungsbild eine "Neutral"-Einschätzung.

Die technische Analyse betrachtet für Aktien das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Zeitablauf und zeichnet dies im Relative Strength-Index (RSI) auf. Aktuell hat die W-scope einen RSI-Wert von 51,28, was auf ein "Neutral"-Rating hindeutet. Dies bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Wenn die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich für die Aktie ein Wert von 43, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Einstufung hindeutet. Insgesamt ergibt sich für den RSI eine "Neutral"-Einstufung.

In Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs beläuft sich der Wert der W-scope auf 1143,76 JPY, während der Aktienkurs bei 958 JPY liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt -16,24 Prozent, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 940,04 JPY, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Neutral" basierend auf der technischen Analyse.