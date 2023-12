Was macht der Kurs bei Volkswagen?

Weitere Suchergebnisse zu "Volkswagen AG Vz":

Die Einschätzung der Aktienkurse von Volkswagen berücksichtigt sowohl harte Faktoren wie Bilanzdaten als auch weiche Faktoren wie die Stimmung der Anleger. Eine Analyse der Kommentare auf sozialen Plattformen ergab, dass die Nutzer in den letzten ein bis zwei Tagen überwiegend positive Themen in Bezug auf Volkswagen diskutiert haben. Dies führte zu einer neutralen Bewertung der Aktie basierend auf der Stimmung.

Die Diskussionsintensität rund um Volkswagen hat in den vergangenen Monaten zugenommen, was als positiver Faktor gewertet wird. Allerdings zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine negative Entwicklung, was zu einer insgesamt schlechten Einschätzung führt.

In Bezug auf die technische Analyse wird Volkswagen derzeit als neutral eingestuft, da der Kurs der Aktie um -0,91 Prozent über dem gleitenden Durchschnittskurs von 116,8 EUR liegt. Jedoch ergibt sich aus der Betrachtung der vergangenen 50 Tage eine positive Abweichung von +8,37 Prozent, was zu einer guten Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt an, dass die Volkswagen aktuell als überverkauft betrachtet wird, was als positives Signal gewertet wird. Die RSI-Betrachtung über 25 Tage ergibt hingegen eine neutrale Einstufung.

Insgesamt ergibt sich für die Aktie von Volkswagen eine Mischung aus neutraler, guter und schlechter Bewertung basierend auf verschiedenen Faktoren wie Stimmung, Diskussionsintensität und technischer Analyse.

