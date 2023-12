Was macht der Kurs bei Viva China?

Die Anleger-Stimmung bei Viva Goods in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist neutral, wie die Auswertung der vergangenen beiden Wochen zeigt. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu der Gesamteinschätzung "Neutral" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes in den letzten Wochen festgestellt werden. Weder besonders positive noch negative Themen wurden von der Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien hervorgehoben. Auch die Stärke der Diskussion, gemessen an der Veränderung der Anzahl der Beiträge, zeigte keine signifikanten Unterschiede. Daher wird auch dieser Punkt mit "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für Viva Goods auf 7- und 25-Tage-Basis ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Sowohl der 7-Tage-RSI mit 38,89 Punkten als auch der 25-Tage-RSI mit einem Wert von 59,7 zeigen an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Im fundamentalen Bereich zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Viva Goods aktuell bei 10,89 liegt und damit 69 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Hotels, Restaurants und Freizeit) von 34. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.