Was macht der Kurs bei Villeroy & Boch?

Villeroy & Boch schüttet im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Bauprodukte eine Dividendenrendite von 6,8 % aus, was 3,69 Prozentpunkte über dem durchschnittlichen Wert von 3,11 % liegt. Diese hohe Rendite führt zu einer positiven Einstufung des Unternehmens.

Die Anlegerstimmung gegenüber Villeroy & Boch war in den letzten Tagen größtenteils positiv. In den sozialen Medien gab es sechs positive und zwei negative Tage, während an vier Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen wurden jedoch vornehmlich neutral bewertet. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Villeroy & Boch eine gute Einschätzung hinsichtlich der Anlegerstimmung.

In der technischen Analyse wird deutlich, dass die 200-Tage-Linie der Villeroy & Boch-Aktie aktuell bei 18,07 EUR verläuft. Der Aktienkurs selbst liegt bei 17,9 EUR, was einer Differenz von -0,94 Prozent entspricht. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage von 17,81 EUR ergibt sich eine Differenz von +0,51 Prozent. Insgesamt wird die Aktie daher auf Basis dieser Analyse als "Neutral" eingestuft.

Die Diskussionen in den sozialen Medien können die Stimmung gegenüber Aktien verstärken oder sogar verändern. Bei Villeroy & Boch wurde eine mittlere Diskussionsintensität festgestellt, weshalb auch hier eine neutrale Bewertung erfolgt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu dem Gesamtergebnis einer neutralen Stimmungsbildung führt.