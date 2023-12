Was macht der Kurs bei Valid Solucoes Ervicos Deguranca Em Meios De Pagamento E Identificacao Adr?

Die Aktie von Valid Solucoes E Servicos De Seguranca Em Meios De Pagamento E Identificacao hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 2,06 USD verzeichnet. Am letzten Handelstag schloss die Aktie bei 2,53 USD, was einem Anstieg um 22,82 Prozent entspricht und daher aus charttechnischer Sicht eine "Gut"-Bewertung erhält. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt aktuell ebenfalls bei 2,53 USD, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs nahezu unverändert ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung auf kurzfristiger Basis führt. Insgesamt erhält die Aktie von Valid Solucoes E Servicos De Seguranca Em Meios De Pagamento E Identificacao also eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 50, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis ergibt einen Wert von 50 und somit ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält die Aktie also auch nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz ergibt sich ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung. Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung haben in den letzten Monaten keine signifikanten Veränderungen gezeigt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien wurde in den letzten zwei Wochen als eher neutral bewertet. Die Auswertung von Kommentaren und Wortmeldungen führte zu dem Schluss, dass überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden, was zu einer Gesamteinstufung von "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich also für die Aktie von Valid Solucoes E Servicos De Seguranca Em Meios De Pagamento E Identificacao eine neutrale Bewertung auf Basis der technischen Analyse, des Relative Strength Index, des Sentiments und der Anleger-Stimmung.

