Was macht der Kurs bei United Rusal?

Die technische Analyse der United Rusal Pjsc-Aktie zeigt, dass sie sich derzeit in einem Abwärtstrend befindet. Sowohl der 50- als auch der 200-Tages-Durchschnitt liegen unter dem aktuellen Schlusskurs, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen größtenteils neutral. Es gab keine signifikanten positiven oder negativen Diskussionen über das Unternehmen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Aktie zeigt ebenfalls eine neutrale Empfehlung, mit einem RSI7 von 61,54 und einem RSI25 von 65,71.

Insgesamt erhält die United Rusal Pjsc-Aktie basierend auf verschiedenen trendfolgenden Indikatoren und der Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie haben sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Es gab keine signifikanten Veränderungen in der Stärke der Diskussion in Bezug auf das Unternehmen.

Zusammenfassend erhält die United Rusal Pjsc-Aktie auf verschiedenen Ebenen ein "Neutral"-Rating.