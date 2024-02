Was macht der Kurs bei United Energy?

United Energy: Analyse von Sentiment, Relative Strength Index und Branchenvergleich

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung in Bezug auf United Energy können interessante Einblicke in das langfristige Stimmungsbild der Aktie liefern. Die Anzahl der Wortbeiträge deutet dabei auf eine mittlere Diskussionsintensität hin, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Ebenso weist die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der United Energy-Aktie zeigt, dass sie überkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage als auch der RSI auf 25-Tage-Basis erhalten daher eine "Schlecht"-Bewertung.

Im Branchenvergleich hat United Energy eine Outperformance von +24,26 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche erzielt. Auch im Vergleich zum "Energie"-Sektor liegt die Aktie 24,26 Prozent über dem Durchschnittswert, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Fundamental betrachtet liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von United Energy bei einem Wert von 7, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 12,91 unterbewertet ist. Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Einschätzung hinsichtlich des Sentiments, eine überkaufte Bewertung im Hinblick auf den RSI und eine positive Bewertung im Branchenvergleich und fundamentalen Kriterien für United Energy.