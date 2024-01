Was macht der Kurs bei Uniper?

Die Stimmung der Anleger bezüglich Uniper hat sich in den sozialen Medien in den letzten zwei Wochen stark verschlechtert. Überwiegend negative Diskussionen und Interaktionen haben dazu geführt, dass die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung erhält. Sowohl die kurzfristige als auch die langfristige technische Analyse bestätigen diesen negativen Trend. Der Kurs liegt derzeit 20,71 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage und 39,37 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage. Die Internet-Kommunikation zeigt ebenfalls eine überwiegend negative Stimmung, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt. Der Relative-Stärke-Index (RSI) deutet darauf hin, dass Uniper weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt. Zusammenfassend erhält das Uniper-Wertpapier in allen analysierten Bereichen ein "Neutral"-Rating.

