Was macht der Kurs bei Udemy?

Udemy-Aktie: Anleger-Stimmung, Relative Strength Index und technische Analyse

In den sozialen Medien wurden in den letzten zwei Wochen überwiegend positive Bewertungen von privaten Nutzern für die Udemy-Aktie abgegeben. Dies ergab die Auswertung der Kommentare und Äußerungen, die sich in diesem Zeitraum mit dem Wert befasst haben. Im Gegensatz dazu wurden in den letzten Tagen hauptsächlich negative Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammenfassend lässt sich daher die Anleger-Stimmung auf "Neutral" einstufen.

Bezüglich des Relative Strength Index (RSI), der zur Beurteilung der Überkauft- oder Überverkauft-Situation eines Wertpapiers dient, beträgt der kurzfristige RSI der Udemy-Aktie der letzten 7 Tage 73,2 Punkte, was auf eine Überkauft-Situation hinweist. Daher erhält sie ein "Schlecht"-Rating. Im Vergleich dazu liegt der RSI25, der auf einer 25-Tage-Basis berechnet wird, im neutralen Bereich. Somit wird die Udemy-Aktie in diesem Punkt mit "Neutral" eingestuft und erhält insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf den RSI.

In Bezug auf die technische Analyse hat die Udemy-Aktie in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 10,7 USD für den Schlusskurs erreicht. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 14,73 USD, was einer positiven Abweichung von 37,66 Prozent entspricht. Daher erhält die Udemy-Aktie eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit einem letzten Schlusskurs von 13,19 USD um 11,68 Prozent über dem Durchschnitt, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Udemy-Aktie somit in der einfachen Charttechnik mit einem "Gut"-Rating bedacht.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass sich die Stimmungslage der Anleger im letzten Monat zunehmend eingetrübt hat, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auf der anderen Seite wurde die Aktie mehr als üblich diskutiert und erfuhr zunehmende Aufmerksamkeit, was zu einem "Gut"-Rating in Bezug auf die Diskussionsintensität führt. Insgesamt erhält die Udemy-Aktie somit ein "Schlecht"-Rating.

Insgesamt ergibt sich eine gemischte Bewertung der Udemy-Aktie, wobei die Anleger-Stimmung neutral ist, der RSI auf kurzfristiger Basis schlecht, die technische Analyse jedoch gut ausfällt. Die Diskussionsintensität wurde positiv bewertet, während die Stimmungsänderung negativ ausfiel.