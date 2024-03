Was macht der Kurs bei Uber?

Weitere Suchergebnisse zu "Thales":

Basierend auf dem Relative Strength Index ist die Aktie von Uber als Neutral-Titel einzustufen. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Uber-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 65,38, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, sowie ein Wert für den RSI25 von 39,92, was eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedingt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einstufung auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Nach Bewertung von Analysten wird die Uber-Aktie derzeit als "Gut" eingestuft. Dieses Rating setzt sich aus 9 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen zusammen, die in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Auf kurzfristiger Basis, bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats, gilt die Aktie als "Gut". In diesem Zeitraum stuften 1 Analysten den Titel als Gut ein, 0 als Neutral und 0 als Schlecht. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten (62,63 USD) deutet jedoch auf ein Abwärtspotential von -19,35 Prozent hin, was einer "Schlecht"-Empfehlung entspricht. Somit erhält Uber eine "Neutral"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

Bei der Betrachtung des Sentiments und Buzz um die Aktie von Uber zeigt sich, dass die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ein mittleres langfristiges Stimmungsbild ergeben. Die Rate der Stimmungsänderung für Uber zeigt jedoch eine negative Veränderung, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie von Uber bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Uber-Aktie aktuell bei 53,64 USD, was die Einstufung "Gut" ergibt. Der Aktienkurs selbst ging bei 77,65 USD aus dem Handel und hat damit einen Abstand von +44,76 Prozent aufgebaut. Das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) hat ein Niveau von 70,8 USD angenommen, was für die Uber-Aktie einen aktuellen Abstand von +9,68 Prozent und somit ein "Gut"-Signal bedeutet. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Gut".