Was macht der Kurs bei Tyson Foods?

Tyson Foods hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -12,87 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Nahrungsmittel"-Branche eine Outperformance von +3,7 Prozent bedeutet. Im Vergleich zum "Verbrauchsgüter"-Sektor hat Tyson Foods jedoch eine Unterperformance von 184,21 Prozent gezeigt, was zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie führt.

In den sozialen Medien war die Stimmung gegenüber Tyson Foods überwiegend negativ, und auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils negativ. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält Tyson Foods daher eine "Schlecht"-Einschätzung. Auf der anderen Seite haben die Optimierungsprogramme mehrheitlich positive Handelssignale berechnet, was zu einer "Gut"-Bewertung für dieses Kriterium führt. Insgesamt erhält Tyson Foods von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.

Bezüglich des Relative Strength Index (RSI) liegt der 7-Tage-RSI bei 63,2 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating für Tyson Foods hinweist. Auch der RSI25 liegt mit einem Wert von 54,58 im neutralen Bereich, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividendenpolitik liegt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei -0,52 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Nahrungsmittel". Aufgrund dessen erhält Tyson Foods eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.

Insgesamt ergibt sich für Tyson Foods eine neutrale Bewertung basierend auf den Branchenvergleichen, der Anlegerstimmung, dem RSI und der Dividendenpolitik.

