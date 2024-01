Was macht der Kurs bei Tsinghua Unisplendour?

Der Aktienkurs von Unisplendour hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -0,82 Prozent erzielt, was 15,04 Prozent unter dem Durchschnitt des Informationstechnologie-Sektors (14,22 Prozent) liegt. Im Vergleich zu Aktien aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" beträgt die mittlere jährliche Rendite 19,92 Prozent, wobei Unisplendour aktuell 20,74 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie insgesamt eine Bewertung von "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) der Unisplendour-Aktie beträgt aktuell 44 für die letzten 7 Tage und 57,66 für die letzten 25 Handelstage. Basierend darauf wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent liegt Unisplendour 1,03 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 1 Prozent. Daher wird die Aktie als unrentables Investment eingestuft und erhält eine Bewertung von "Schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Unisplendour festgestellt werden. Allerdings wurde eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen in Bezug auf die Stärke der Diskussion registriert, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält Unisplendour in diesem Bereich daher ein "Gut"-Rating.