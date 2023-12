Was macht der Kurs bei Tres-Or Resources?

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien stand zuletzt die Aktie von Tres-or im Fokus der Diskussionen, wobei ausschließlich negative Meinungen veröffentlicht wurden. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen insbesondere mit den negativen Themen rund um Tres-or. Dies führte zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

Die Analyse zeigt, dass starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation präzise und frühzeitig erkannt werden können. Obwohl sich die Stimmung für Tres-or in den vergangenen Wochen kaum verändert hat, erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen nicht außergewöhnlich, weshalb Tres-or auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Tres-or-Aktie für die letzten 200 Handelstage aktuell bei 0,08 CAD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,07 CAD weicht somit um -12,5 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung ergibt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (0,08 CAD) zeigt, dass der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt liegt und somit ebenfalls ein "Schlecht"-Rating erhält. Zusammenfassend erhält die Tres-or-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie von Tres-or ein Neutral-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Tres-or-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 50, was eine "Neutral"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 100, der für diesen Zeitraum eine "Schlecht"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.