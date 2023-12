Was macht der Kurs bei Toyo Suisan Kaisha?

Weitere Suchergebnisse zu "TOYO SUISAN KAISHA":

Der Aktienkurs von Toyo Suisan Kaisha hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Verbrauchsgütersektor um 47,58 Prozent gesteigert, was mehr als 28 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die Nahrungsmittelbranche verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine durchschnittliche Rendite von 21,77 Prozent, wobei Toyo Suisan Kaisha mit 25,81 Prozent auch hier deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser positiven Entwicklung erhält das Unternehmen in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Toyo Suisan Kaisha beträgt der 7-Tage-RSI aktuell 66,78 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 59,19, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigen sich keine wesentlichen Veränderungen bei Toyo Suisan Kaisha in den letzten Wochen. Daher wird dieses Kriterium ebenfalls als "Neutral" bewertet.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Toyo Suisan Kaisha aktuell 1, was eine negative Differenz von -0,3 Prozent zum Branchendurchschnitt in der Nahrungsmittelbranche darstellt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.