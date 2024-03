Was macht der Kurs bei Topdanmark A/S?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Topdanmark beträgt das aktuelle KGV 25, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 25 für vergleichbare Unternehmen in der Versicherungsbranche liegt. Somit ist Topdanmark aus fundamentalen Gesichtspunkten weder unterbewertet noch überbewertet, und die Aktie erhält eine "Neutral"-Einschätzung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Topdanmark-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 317,08 DKK liegt, während der letzte Schlusskurs bei 294,4 DKK liegt. Dies deutet auf eine Abweichung von -7,15 Prozent hin und führt zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht". Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt dieser 307,2 DKK, was zu einer Abweichung von -4,17 Prozent beim letzten Schlusskurs führt und somit eine "Neutral"-Bewertung für Topdanmark ergibt. Insgesamt erhält die Aktie somit eine "Neutral"-Bewertung auf Basis der einfachen Charttechnik.

Die Anleger-Stimmung zu Topdanmark in den sozialen Medien zeigt sich in den vergangenen zwei Wochen als eher neutral. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen deutet darauf hin, dass überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden, was zu einer "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung führt.

Bei Betrachtung des Relative Strength Index (RSI) ergibt sich ein Wert von 64,71 für einen Zeitraum von 7 Tagen und 59,39 für 25 Tage, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Die zusammenfassende Analyse führt somit zu einer Gesamtbewertung der Topdanmark-Aktie als "Neutral" sowohl aus fundamentalen, technischen als auch anlegerbezogenen Gesichtspunkten.