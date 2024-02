Was macht der Kurs bei Top Shelf International Holdings?

In den letzten vier Wochen gab es keine signifikanten Veränderungen im Stimmungsbild oder in der Kommunikationsfrequenz von Top Shelf in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Die Anzahl der Diskussionsbeiträge hat sich weder erhöht noch verringert.

Die Analysten haben auch die Stimmung in den sozialen Medien untersucht und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv sind. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde auf den sozialen Plattformen hauptsächlich positive Themen rund um Top Shelf diskutiert. Aus dieser Betrachtung ergibt sich eine Bewertung der Aktie als "Gut".

Bei der Verwendung des Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass die Top Shelf-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (Wert: 50) als auch der RSI der letzten 25 Handelstage (Wert: 52,63) führen zu einer Bewertung als "Neutral".

In der technischen Analyse ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs von 0,21 AUD für die Top Shelf-Aktie, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Sowohl die Distanz zum GD200 als auch der GD50 liegen bei 0 Prozent, was ebenfalls zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.