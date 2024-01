Was macht der Kurs bei Tomoe Engineering?

Die Stimmung unter den Anlegern von Tomoe Engineering in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. Dies ist das Ergebnis einer Auswertung der Äußerungen und Meinungen der vergangenen zwei Wochen, die einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie liefern. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu der Gesamteinschätzung "Neutral" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs von Tomoe Engineering derzeit bei 2808,82 JPY liegt, während der aktuelle Kurs 3850 JPY beträgt. Dies bedeutet, dass die Aktie einen Abstand von +37,07 Prozent zum GD200 hat, was als "Gut" bewertet wird. Der GD50 für die letzten 50 Tage liegt bei 3043,28 JPY, was einen Abstand von +26,51 Prozent und somit ebenfalls eine Bewertung von "Gut" ergibt. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Gut".

Der Relative Strength-Index (RSI) der Tomoe Engineering liegt bei 86,96, was zu einer Einstufung von "Schlecht" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 25,66 und wird daher als "Gut" eingestuft. Insgesamt ergibt sich hieraus eine Gesamtbewertung von "Neutral".

In den letzten Wochen konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Tomoe Engineering festgestellt werden. Weder gab es eine Tendenz zu besonders positiven noch zu negativen Themen in den sozialen Medien. Auch die Stärke der Diskussion, gemessen an der Veränderung der Anzahl der Beiträge, zeigte keine signifikanten Unterschiede. Daher wird das Sentiment und der Buzz ebenfalls mit "Neutral" bewertet. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Neutral" für Tomoe Engineering.