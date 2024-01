Was macht der Kurs bei Tencent?

In den letzten vier Wochen gab es bei Tencent keine signifikanten Veränderungen in Bezug auf die Stimmung oder die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. Allerdings konnte eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz festgestellt werden, was bedeutet, dass in letzter Zeit weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Tencent daher eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe.

Aus technischer Sicht ergibt sich ein Durchschnitt von 327,51 HKD für den Schlusskurs der Tencent-Aktie in den letzten 200 Handelstagen. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 288 HKD, was einem Unterschied von -12,06 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht ebenfalls als "Schlecht" bewertet. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt liegen unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Diskussionen auf sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um Tencent. In den letzten zwei Wochen überwiegen die positiven Meinungen, während in den vergangenen Tagen hauptsächlich negative Themen angesprochen wurden. Insgesamt ergibt sich daraus eine neutrale Bewertung des Unternehmens. Darüber hinaus wurden auf dieser Ebene acht Handelssignale ermittelt, wovon 8 als "Schlecht" eingestuft wurden. Zusammenfassend wird daher die Aktie von Tencent bezogen auf die Anlegerstimmung als "Neutral" angemessen bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Tencent-Aktie beträgt 44, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis (60,31) ergibt eine neutrale Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung eine "Neutral"-Einstufung für Tencent.