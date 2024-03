Was macht der Kurs bei Teladoc Health?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Durch die Betrachtung der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit kann der RSI berechnet werden. Der RSI der letzten 7 Tage für die Teladoc Health-Aktie beträgt aktuell 44, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 62,85 ebenfalls im neutralen Bereich, was zu einer ähnlichen "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating für Teladoc Health.

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet spielt eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. Dabei wurden sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Teladoc Health zeigt eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine positive Veränderung auf, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Gut"-Einstufung für Teladoc Health.

Bei den Analysteneinschätzungen erhielt Teladoc Health insgesamt 5 Bewertungen, wovon 2 als "Gut", 3 als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft wurden. Die durchschnittliche Empfehlung für das Wertpapier aus dem letzten Monat ist ebenfalls "Neutral" (1 Gut, 2 Neutral, 0 Schlecht). Basierend auf der Kursprognose ergibt sich ein Aufwärtspotential von 41,15 Prozent, was eine "Gut"-Empfehlung darstellt. In Summe erhält Teladoc Health eine "Neutral"-Bewertung in diesem Abschnitt.

In Bezug auf den Branchenvergleich des Aktienkurses erzielte Teladoc Health in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -48,28 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Gesundheitstechnologie"-Branche im Durchschnitt um 6,22 Prozent, was eine Underperformance von -54,51 Prozent für Teladoc Health bedeutet. Der "Gesundheitspflege"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -1,5 Prozent im letzten Jahr, wobei Teladoc Health 46,79 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Unterperformance erhält Teladoc Health ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.