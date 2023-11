Was macht der Kurs bei Tango Therapeutics?

Die technische Analyse der Tango Therapeutics-Aktie zeigt interessante Entwicklungen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt aktuell 5,55 USD, während der letzte Schlusskurs bei 7,5 USD liegt, was einem Unterschied von +35,14 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Gut" bewertet. Wenn man jedoch den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet, liegt dieser bei 8,64 USD, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt, da der letzte Schlusskurs um -13,19 Prozent darunter liegt. Insgesamt wird die Tango Therapeutics-Aktie auf Basis der einfachen Charttechnik mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Die Anlegerstimmung zeigt sich hingegen überwiegend positiv. In den letzten Tagen waren die Marktteilnehmer grundsätzlich positiv eingestellt und auch die Diskussion in Social Media drehte sich vor allem um positive Themen. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls größtenteils positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung der Anlegerstimmung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Tango Therapeutics aktuell weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Auch die Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt ein "Neutral"-Rating, da der Titel weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Insgesamt wird die RSI-Einstufung daher als "Neutral" bewertet.

Die Stimmung rund um die Aktie von Tango Therapeutics zeigt ebenfalls interessante Ergebnisse. Die Beitragsanzahl und Diskussionsintensität waren stark, was zu einer positiven Bewertung führt. Allerdings zeigt die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes eine "Gut"-Note für die Aktie von Tango Therapeutics.