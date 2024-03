Was macht der Kurs bei TFG?

Die China Cultural Tourism And Agriculture Aktie hat in den letzten Tagen eine stabile Performance gezeigt. Der gleitende Durchschnittskurs liegt derzeit bei 0,2 HKD, während der aktuelle Kurs bei 0,188 HKD liegt. Dies entspricht einer Distanz von -6 Prozent zum GD200, was als "Schlecht" bewertet wird. Im Vergleich dazu liegt der GD50 bei 0,17 HKD, was einem Abstand von +10,59 Prozent entspricht und somit als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daraus eine Bewertung als "Neutral".

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass die China Cultural Tourism And Agriculture Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei 37,33 Punkten und der 25-Tage-RSI bei 44,44, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Stimmung und Meinungen in den sozialen Medien zum Unternehmen sind neutral, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet ergibt eine "Neutral"-Einschätzung aufgrund der durchschnittlichen Diskussionsintensität und der stabilen Stimmungsänderung.

Insgesamt zeigt sich, dass die China Cultural Tourism And Agriculture Aktie in verschiedenen Analysen als "Neutral" eingestuft wird.