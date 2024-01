Was macht der Kurs bei TECO?

Die technische Analyse der Teco 2030 Asa-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 6,4 NOK liegt, während der letzte Schlusskurs bei 4,29 NOK liegt, was einer Abweichung von -32,97 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Entwicklung wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Eine Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt ebenfalls eine negative Bewertung, da der letzte Schlusskurs (4,57 NOK) um -6,13 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt liegt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie zeigt die Analyse eine unterdurchschnittliche Aktivität in Beiträgen und Diskussionen. Dies führt zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung. Allerdings zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine positive Entwicklung, was zu einer "Gut"-Bewertung des langfristigen Stimmungsbildes führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien und Diskussionsforen ist insgesamt besonders positiv, was zu einer positiven Einschätzung der Aktie führt. In den letzten Wochen standen vor allem positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was die Einschätzung als "Gut" bestätigt.

Die technische Analyse des Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie aktuell als weder überkauft noch -verkauft eingestuft wird, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch bei Betrachtung des RSI25 ergibt sich eine neutrale Einschätzung.

Zusammenfassend ergibt sich für die Teco 2030 Asa-Aktie in Summe eine "Neutral"-Bewertung auf Basis der technischen Analyse und des Anleger-Sentiments.