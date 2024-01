Was macht der Kurs bei TCS?

Die Analyse von Aktienkursen umfasst sowohl harte Faktoren wie Bilanzdaten als auch weiche Faktoren wie die Stimmung der Anleger. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen hinsichtlich Tcs untersucht und festgestellt, dass die Kommentare und Befunde neutral waren. In den letzten Tagen haben die Nutzer der sozialen Medien hauptsächlich neutrale Themen im Zusammenhang mit Tcs diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtungen erhält die Aktie die Einstufung "Neutral" in Bezug auf die Stimmung.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Tcs-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 50,74 USD lag, während der aktuelle Kurs bei 22,25 USD liegt, was eine Abweichung von -56,15 Prozent ergibt. Daraus resultiert eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit 41,16 USD unter dem letzten Schlusskurs, was eine Abweichung von -45,94 Prozent darstellt. Auch in diesem Fall erhält die Tcs-Aktie ein "Schlecht"-Rating. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Tcs. Es gab keine Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Tcs wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Neutral"-Rating.

Abschließend zeigt der Relative Strength Index (RSI) eine Ausprägung von 59,78 für einen Zeitraum von 7 Tagen und von 48,98 für 25 Tage, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Auf Basis dieser Gesamtbetrachtung erhält die Aktie das Rating "Neutral".