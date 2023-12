Was macht der Kurs bei TBK?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig Kursrücksetzer sehen, während überverkaufte Titel eher Kursgewinne ermöglichen. Der RSI wird auf 7- und 25-Tage-Basis für Tbk Co Ltd verwendet. Der RSI7 für Tbk Co Ltd liegt aktuell bei 73,21 Punkten, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überkauft ist und eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen keine Überkauft- oder Überverkauft-Situation und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält das Tbk Co Ltd-Wertpapier damit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses wird die Tbk Co Ltd derzeit als "Neutral" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 361,62 JPY, wobei der Kurs der Aktie um -0,17 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage ergibt eine Abweichung von -6,36 Prozent, was die Aktie in diesem Zeitraum als "Schlecht"-Wert kennzeichnet. Insgesamt wird die Tbk Co Ltd daher als "Neutral" bewertet.

Bei Tbk Co Ltd konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes in den sozialen Medien festgestellt werden, weshalb die Aktie als "Neutral" bewertet wird. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigt keine signifikanten Veränderungen. Insgesamt erhält Tbk Co Ltd auf dieser Stufe daher eine "Neutral"-Bewertung.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Tbk Co Ltd wurde in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. In den vergangenen ein, zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, weshalb die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung erhält. Insgesamt wird die Tbk Co Ltd auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers als "Neutral" bewertet.