Was macht der Kurs bei System D?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wert zwischen 0 und 100. Der aktuelle RSI-Wert für System D beträgt 43,26, was als "Neutral" eingestuft wird. Für den RSI25 ergibt sich ein Wert von 55,14, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Neutral" für System D.

Bei der Einschätzung von Aktienkursen spielen nicht nur harte Faktoren wie Bilanzdaten eine Rolle, sondern auch weiche Faktoren wie die Stimmung am Markt. Analysten haben die Meinungen auf sozialen Plattformen zu System D analysiert und festgestellt, dass die Kommentare neutral waren. Auch die Themen, die in den letzten Tagen in den sozialen Medien zu System D diskutiert wurden, waren überwiegend neutral. Aufgrund dieser Betrachtung wird die Aktie daher ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

In der technischen Analyse der System D-Aktie ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 1337,75 JPY. Der letzte Schlusskurs lag bei 1305 JPY, was einer Abweichung von -2,45 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 1333,2 JPY zeigt mit einem Abweichung von -2,12 Prozent einen nahezu gleichen Schlusskurs und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung.

Ein weiterer weicher Faktor bei der Aktienbewertung ist das Sentiment und der Buzz, also die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Die Diskussionsintensität zu System D hat in den vergangenen Monaten eine durchschnittliche Aktivität gezeigt, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen und führt zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für System D.