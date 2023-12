Was macht der Kurs bei Synertecration?

Die technische Analyse der Synertec-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 0,21 AUD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,165 AUD weicht somit um -21,43 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Betrachten wir nun den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage. Hier liegt der Wert bei 0,17 AUD, und der letzte Schlusskurs weicht nur um -2,94 Prozent ab. Daher ergibt sich in diesem Fall eine "Neutral"-Bewertung der Synertec-Aktie. Zusammenfassend erhält die Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment war die Stimmung in sozialen Netzwerken in den letzten Tagen überwiegend positiv. An zwei Tagen wies das Stimmungsbarometer in die positive Richtung. Auch in den Gesprächen der Anleger wurden verstärkt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Synertec diskutiert. Daher bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut". Insgesamt ergibt sich dadurch eine "Gut"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

Ein weiterer Faktor bei der Bewertung einer Aktie ist das Sentiment und der Buzz in sozialen Netzwerken. Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt, dass die Diskussionsintensität in Bezug auf die Synertec-Aktie eine durchschnittliche Aktivität aufweist. Daher erhält Synertec für diesen Faktor die Einschätzung "Neutral". Auch die Rate der Stimmungsänderung verzeichnet kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Synertec daher als "Neutral"-Wert betrachtet.

Basierend auf dem Relative Strength-Index wird die Synertec-Aktie als Neutral-Titel eingestuft. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für die Synertec-Aktie beträgt 35,71, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25-Wert von 46,67 ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.