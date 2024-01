Was macht der Kurs bei Svenska Kullagerfabriken Skf?

Weitere Suchergebnisse zu "SKF":

Die technische Analyse zeigt, dass der Kurs von Skf derzeit um +3,6 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, entfernt ist und somit kurzfristig als "Neutral" eingestuft wird. Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 jedoch +5,98 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Skf in den sozialen Medien, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Aktie wurde weder übermäßig positiv noch negativ diskutiert. Auch die Anlegerstimmung, die sich aus den Kommentaren in den sozialen Medien ergibt, wird als überwiegend negativ eingestuft, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt einen Wert von 100, was auf eine "überkaufte" Situation hinweist, während der RSI25 von 40,32 eine "Neutral"-Einschätzung liefert. Insgesamt wird die Gesamteinschätzung der Skf-Aktie als "Schlecht" bewertet.