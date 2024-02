Was macht der Kurs bei Sundart?

Die Bewertung von Aktienkursen erfolgt nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand weicher Faktoren wie der Stimmung. Analysten haben die Aktie von Sundart auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare und Befunde neutral waren. Auch die Themen, die in den sozialen Medien rund um Sundart diskutiert wurden, waren in den letzten Tagen überwiegend neutral. Daraus ergibt sich eine Gesamteinstufung der Aktie als "Neutral" hinsichtlich der Stimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an und bewertet diese auf einer Skala von 0 bis 100. Der RSI für Sundart liegt bei 40, was auf eine neutrale Situation hinweist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 50, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral".

In Bezug auf fundamentale Kennzahlen beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Sundart aktuell 3,15, was 90 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies deutet auf eine Unterbewertung der Aktie hin und führt zu einer Bewertung als "Gut".

Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ergibt ebenfalls eine positive Bewertung. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,43 HKD, während der Kurs der Aktie bei 0,455 HKD liegt, was einer Abweichung von +5,81 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage ergibt eine Abweichung von +5,81 Prozent, was ebenfalls als positiv bewertet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher in diesem Bereich das Rating "Gut".

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Stimmung sowie positive Bewertungen in den Bereichen RSI, fundamentale Kennzahlen und technische Analyse für die Aktie von Sundart.