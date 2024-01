Was macht der Kurs bei Sumitomo Shoji?

Weitere Suchergebnisse zu "Sumitomo":

Die Stimmung und der Buzz: Die Analyse der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass sich die Stimmung der Anleger im vergangenen Monat zunehmend eingetrübt hat. Daher wird dieser Punkt als "Schlecht" bewertet. In Bezug auf die Intensität der Diskussionen im letzten Monat lässt sich feststellen, dass das Unternehmen weniger diskutiert wurde als zuvor und aus dem Fokus der Anleger gerückt ist. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht" für die Sumitomo-Aktie.

Technische Analyse: Über die letzten 200 Handelstage beträgt der Durchschnitt des Schlusskurses der Sumitomo-Aktie 2871,2 JPY. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 3076 JPY (+7,13 Prozent Unterschied), was zu einer Bewertung als "Gut" aus charttechnischer Sicht führt. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Dieser beträgt aktuell 3091,17 JPY, daher liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (-0,49 Prozent). Auf dieser kurzfristigen Analysebasis ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung für die Sumitomo-Aktie.

Dividende: Die Dividendenrendite von Sumitomo liegt bei 4,21 %, was 1,29 Prozentpunkte über dem Branchendurchschnitt von 2,92 % liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut" auf Basis der aktuellen Kurse.

Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, wobei an acht Tagen positive Themen dominierten und an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten Tagen hat sich die Diskussion jedoch verstärkt auf negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Sumitomo konzentriert, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Verkaufssignalen ergeben, was zu einer "Schlecht"-Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammengefasst ergibt sich somit für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.