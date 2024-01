Was macht der Kurs bei Stuve Gold?

Weitere Suchergebnisse zu "Gold":

In den letzten vier Wochen gab es keine signifikanten Veränderungen im Sentiment oder Buzz rund um die Stuve Gold-Aktie in den sozialen Medien. Sowohl die Stimmungslage als auch die Kommunikationsfrequenz blieben unverändert, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) misst, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist, basierend auf den Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit. Für Stuve Gold zeigt der 7-Tage-RSI einen Wert von 50, was auf eine neutrale Position hinweist. Auch der 25-Tage-RSI liegt bei 50, was zu einer weiteren neutralen Bewertung führt.

In der technischen Analyse ergibt sich ein negatives Bild, da der Aktienkurs von 0,04 CAD einen Abstand von -33,33 Prozent zur 200-Tage-Linie (GD200) bei 0,06 CAD aufweist. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) von 0,04 CAD zeigt sich jedoch ein neutraler Wert von 0 Prozent.

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien ist insgesamt neutral, da in den Diskussionsforen und Meinungsspalten weder positive noch negative Themen im Fokus standen. Dies führt zu einer Gesamteinschätzung der Anleger-Stimmung als neutral.

Insgesamt erhält die Stuve Gold-Aktie daher eine neutrale Bewertung in Bezug auf das Sentiment, den RSI und die Anleger-Stimmung.

