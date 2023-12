Was macht der Kurs bei Strategic Acquisitions?

Die technische Analyse von Strategic Acquisitions zeigt, dass der 200-Tage-Durchschnitt bei 0,38 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,313 USD deutlich darunter liegt, was einer Abweichung von -17,63 Prozent entspricht. Auf dieser Grundlage erhält die Strategic Acquisitions-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,31 USD, und der letzte Schlusskurs liegt nahe diesem Wert, was zu einem "+0,97 Prozent"-Rating und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt an, dass Strategic Acquisitions weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI7 als auch der RSI25 weisen einen Wert von 50 auf, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung zu Strategic Acquisitions wird als neutral eingestuft, basierend auf der Auswertung von Kommentaren und Wortmeldungen in den sozialen Medien in den letzten zwei Wochen.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine deutliche Veränderung in der Kommunikation über Strategic Acquisitions, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Aktie von der Redaktion auf Basis der technischen Analyse, des RSI, der Anleger-Stimmung und des Sentiments ein "Neutral"-Rating.