Was macht der Kurs bei Storskogen Group Registered (B)?

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen und wird durch Vergleich von Aufwärtsbewegungen mit der Gesamtzahl der Bewegungen berechnet. Der RSI-Wert für Storskogen liegt bei 45,13, was auf eine neutrale Situation hinweist. Dies bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist.

Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt auch einen neutralen Wert von 32 für Storskogen, was auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hinweist. Insgesamt wird daher die Einstufung "Neutral" vergeben.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen eine überwiegend positive Stimmung bezüglich Storskogen. In den letzten zwei Wochen wurden hauptsächlich positive Themen rund um das Unternehmen angesprochen. In Anbetracht dessen stuft unsere Redaktion das Unternehmen als "Gut" ein und ist der Auffassung, dass die Aktie von Storskogen bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt, dass die Aktivität und die Rate der Stimmungsänderung bei Storskogen als neutral einzustufen sind. Demnach wird auch in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral" vergeben.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass Storskogen mit einem Kurs von 8,752 SEK derzeit +17,32 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut" führt. Auf Basis der letzten 200 Tage hingegen wird die Einstufung "Neutral" vergeben, da die Aktie -2,65 Prozent unter dem GD200 liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Gut" eingestuft.