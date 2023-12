Was macht der Kurs bei Stora Enso?

Die Stimmung und das Interesse an der Stora Enso-Aktie haben sich in den letzten Wochen verschlechtert. Die Diskussionen über das Unternehmen blieben jedoch weitgehend unverändert, was zu einer neutralen Bewertung führt. In den sozialen Netzwerken war die Stimmung der Anleger in den letzten Tagen größtenteils positiv, was zu einer positiven Bewertung führt.

Die Dividendenpolitik von Stora Enso wird als schlecht eingestuft, da das Unternehmen niedrigere Dividenden ausschüttet als der Branchendurchschnitt der Papier- und Forstprodukte. In Bezug auf den Relative Strength Index wird die Stora Enso-Aktie weder als überkauft noch als -verkauft betrachtet, was zu einer neutralen Einstufung führt.

Insgesamt ergibt sich, dass die Stimmung der Anleger als gut bewertet wird, während die Dividendenpolitik und der Relative Strength Index als schlecht bzw. neutral eingestuft werden.