Was macht der Kurs bei Stelrad?

Die technische Analyse von Stelrad deutet darauf hin, dass sich das Wertpapier in einem neutralen Bereich befindet. Der 200-Tages-Durchschnitt liegt bei 114,23 GBP, während der letzte Schlusskurs bei 112,5 GBP liegt, was einer Abweichung von -1,51 Prozent entspricht. Basierend auf diesem Wert erhält Stelrad eine "Neutral"-Bewertung. Auf der anderen Seite liegt der 50-Tage-Durchschnitt bei 98,7 GBP, was über dem letzten Schlusskurs von 112,5 GBP liegt, eine Abweichung von +13,98 Prozent. Somit ergibt sich in diesem Fall eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt wird Stelrad auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Der Relative Strength-Index (RSI) liegt bei 30,43, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 22,31 und weist auf eine "Gut"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich somit eine "Gut"-Gesamteinschätzung.

Die Anleger-Stimmung bei Stelrad in den sozialen Medien ist neutral, basierend auf den Diskussionen der letzten zwei Wochen. Weder positive noch negative Themen standen im Mittelpunkt, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

Auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt, dass Stelrad insgesamt einen "Neutral"-Wert aufweist, basierend auf der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung.

Insgesamt deutet die technische Analyse und die Anleger-Stimmung darauf hin, dass Stelrad sich in einem neutralen Bereich befindet.