Was macht der Kurs bei St BarbaraADR?

Die australische Bergbaugesellschaft St Barbara hat kürzlich ihre Dividendenrendite bekannt gegeben, die derzeit bei 0 % liegt. Im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 6,55 % in der Metalle und Bergbau Branche schneidet das Unternehmen daher schlechter ab. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in letzter Zeit keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über St Barbara. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Häufigkeit der Diskussionen deutet darauf hin, dass das Unternehmen aktuell weder besonders im Fokus der Anleger steht, noch vernachlässigt wird. Insgesamt wird die Aktie daher ebenfalls mit "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse ergibt, dass die 200-Tage-Linie der St Barbara derzeit bei 0,33 AUD liegt, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der Aktienkurs selbst ging bei 0,195 AUD aus dem Handel, was einen Abstand von -40,91 % zur GD200-Linie bedeutet. In Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage ergibt sich hingegen ein Wert von -2,5 %, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung auf Basis der technischen Analyse.

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die St Barbara-Aktie ebenfalls mit einem "Neutral"-Titel versehen. Der RSI7 liegt bei 71,43, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 51,85 liegt, was eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt wird die Aktie daher auf der Ebene des Relative Strength Indikators als "Schlecht" eingestuft.