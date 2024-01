Was macht der Kurs bei Sprouts Farmers Market?

Der Aktienkurs von Sprouts Farmers Market liegt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Verbrauchsgütersektor um 127 Prozent über dem Durchschnitt, mit einer Rendite von 27,23 Prozent. Die Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von -7,62 Prozent, während Sprouts Farmers Market mit 34,85 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser positiven Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Sprouts Farmers Market derzeit mit 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 2,79 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Die Analyse der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung für Sprouts Farmers Market in den letzten Wochen deutlich verbessert hat, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war jedoch unauffällig, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Gut" bewertet.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen neutral, jedoch wurde verstärkt über negative Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Sprouts Farmers Market diskutiert. Aus diesem Grund wird die Aktie mit einem "Neutral" bewertet. Zusammenfassend ergibt sich daher eine "Neutral"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.