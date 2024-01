Was macht der Kurs bei Southern ITS International?

Die Aktie von Southern Its wird momentan aus verschiedenen charttechnischen Perspektiven bewertet. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) beträgt 0,06 USD, während der aktuelle Kurs bei 0,043 USD liegt, was einer Abweichung von -28,33 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 0,05 USD über dem aktuellen Kurs von 0,043 USD, was einer Abweichung von -14 Prozent entspricht. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Anhand des Relative Strength Index (RSI) kann die Dynamik eines Aktienkurses bewertet werden. Der RSI für einen Zeitraum von 7 Tagen beträgt 45,18 und für 25 Tage 56,24, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen gemischte Stimmungen und Einschätzungen rund um die Aktie von Southern Its. In den letzten Wochen überwiegen die negativen Meinungen, während in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen angesprochen wurden. Somit wird das Unternehmen als "Neutral" eingestuft.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat deutet darauf hin, dass die Aktie tendenziell gleichbleibend viel oder wenig Beachtung erfährt. Somit erhält die Southern Its-Aktie auch in diesem Punkt ein "Neutral"-Rating.