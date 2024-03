Was macht der Kurs bei Societe d Exploration Miniere Vior?

Weitere Suchergebnisse zu "Vior":

Der Relative Strength Index (RSI) für die Vior-Aktie zeigt in den letzten 7 Tagen einen Wert von 50, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Sowohl auf 7-Tage- als auch auf 25-Tage-Basis wird die Aktie daher als neutral eingestuft.

Die Diskussionsintensität und Stimmungsänderung bezüglich Vior weisen auf eine unterdurchschnittliche Aktivität im Netz hin, was zu einer schlechten Bewertung in diesem Bereich führt.

Die technische Analyse basierend auf trendfolgenden Indikatoren zeigt ebenfalls eine neutrale Bewertung für Vior, sowohl auf längerfristiger als auch auf kurzfristiger Basis.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer insgesamt positiven Einstufung der Anleger-Stimmung führt.