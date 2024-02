Was macht der Kurs bei Smart Global?

Die Smart Global-Aktie erhält von Analysten insgesamt ein "Gut"-Rating. Dies ergibt sich aus den Bewertungen von 3 Analysten innerhalb der letzten zwölf Monate, die alle positiv ausfielen. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 29 USD, was zeigt, dass die Aktie um 41,05 Prozent steigen könnte. Die Empfehlung auf Basis dieser Einschätzung ist "Gut". In Bezug auf die Stimmung der Anleger wird die Aktie ebenfalls positiv bewertet, da die Kommentare auf sozialen Plattformen größtenteils positiv ausfielen und in den letzten Tagen positive Themen aufgegriffen wurden. Bezüglich der Dividendenrendite erhält Smart Global eine "Neutral"-Bewertung, da die aktuelle Rendite von 0 Prozent nur leicht unter dem Mittelwert liegt. Die technische Analyse zeigt einen neutralen Relative Strength Index (RSI) von 54,12 und 50,12 für die Zeiträume von 7 und 25 Tagen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Smart Global-Analyse vom 17.02. liefert die Antwort:

Wie wird sich Smart Global jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Smart Global-Analyse.

Smart Global: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...