Was macht der Kurs bei Skane mollan AB?

Das Internet hat einen großen Einfluss auf die Stimmung und die Diskussionen über Aktien in den sozialen Medien. Diese Diskussionsintensität und die Veränderungen in der Stimmung können neue Einschätzungen für Aktien hervorbringen. Bei Skane-mollan wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, weshalb dem Signal die Bewertung "Neutral" zugeordnet wird. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu dem Gesamtergebnis "Neutral" für das langfristige Stimmungsbild führt.

In der technischen Analyse wird auf den gleitenden Durchschnittskurs verwiesen, der zeigt, dass die Skane-mollan derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der Wert des GD200 liegt bei 78,12 SEK, während der Kurs der Aktie bei 57 SEK liegt, was einer Abweichung von -27,04 Prozent entspricht. Auch der GD50 weist mit 66,51 SEK eine Abweichung von -14,3 Prozent auf. Zusammen ergibt sich daher das Rating "Schlecht" für die Aktie.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für die Skane-mollan-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage 24, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Tage ergibt eine weniger volatilere Einschätzung und führt zu einem "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs für Skane-mollan also ein "Gut"-Rating.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in den sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Skane-mollan neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu der Gesamteinschätzung "Neutral" für das Anleger-Sentiment führt. Somit erhält die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.