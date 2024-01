Was macht der Kurs bei Sinopharm?

Weitere Suchergebnisse zu "Sinopharm Group":

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Bewegungen von Aktienkursen über einen Zeitraum von 7 Tagen und setzt die Aufwärtsbewegungen in Bezug zur Gesamtbewegung. Für die Sinopharm beträgt der RSI 48,95, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Zeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 45 und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung.

Im Branchenvergleich hat die Sinopharm in den letzten 12 Monaten eine Performance von -1,98 Prozent erzielt. Im Vergleich zu anderen Unternehmen der "Gesundheitsdienstleister"-Branche ist dies eine Outperformance von +14,05 Prozent. Auch im Vergleich zum "Gesundheitspflege"-Sektor liegt die Sinopharm mit 14,93 Prozent über dem Durchschnitt. Daher erhält sie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Sinopharm-Aktie betrachtet. Über die letzten 200 Handelstage liegt dieser bei 22,56 HKD, während der aktuelle Schlusskurs bei 19,52 HKD liegt, was einer Differenz von -13,48 Prozent entspricht. Auf Basis des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch nur eine Differenz von +0,98 Prozent, wodurch die Bewertung auf "Neutral" angepasst wird. Insgesamt wird die Sinopharm-Aktie in der technischen Analyse als "Neutral" eingestuft.

Im fundamentalen Bereich weist die Sinopharm ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 6 auf, was darauf hindeutet, dass die Börse für jeden Euro Gewinn von Sinopharm nur 6,09 Euro zahlt. Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche, die ein durchschnittliches KGV von 25 haben, wird die Sinopharm als unterbewertet eingestuft und erhält daher ein "Gut"-Rating auf Grundlage des KGV.