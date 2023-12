Was macht der Kurs bei Singapore Post?

Weitere Suchergebnisse zu "Singapore Post":

In den letzten Tagen war die Stimmung in sozialen Netzwerken gegenüber dem Unternehmen Singapore Post neutral. Weder positive noch negative Themen wurden von den Anlegern diskutiert. Dies führt dazu, dass die Redaktion die Aktie als "Neutral" bewertet. In Bezug auf die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator. Das KGV von Singapore Post liegt bei 29,62, was deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 34,4 liegt. Daher wird die Aktie als unterbewertet eingestuft.

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderungsrate für Singapore Post wurden über einen längeren Zeitraum hinweg beobachtet. Die Aktivität im Netz war dabei üblich, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Singapore Post derzeit bei 1,21 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 3,96 Prozent liegt. Dies führt zu einer negativen Einschätzung der Dividendenpolitik der Aktie durch die Redaktion.