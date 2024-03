Was macht der Kurs bei Showa System Engineering?

Die Diskussionen über Showa System Engineering in den sozialen Medien spiegeln die Einschätzungen und Stimmungen der Anleger wider. In den vergangenen Tagen wurden hauptsächlich neutrale Themen rund um den Wert diskutiert, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt ebenfalls ein neutrales Bild der Showa System Engineering-Aktie. Der RSI7 beträgt 33,33 und der RSI25 beläuft sich auf 58,62, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung des Relative Strength Indicators führt.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz in der Internet-Kommunikation deutet darauf hin, dass sich die Stimmung für Showa System Engineering in den letzten Wochen kaum verändert hat. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität. Daher wird die Aktie auf dieser Ebene ebenfalls als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der 200-Tage-Durchschnitt einen Wert von 1267,85 JPY, was deutlich über dem letzten Schlusskurs von 1365 JPY liegt und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt hingegen liegt mit 1391,24 JPY nahe dem letzten Schlusskurs, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Showa System Engineering basierend auf den trendfolgenden Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.