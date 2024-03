Was macht der Kurs bei Showa Chemical Industry?

Die Showa Chemical Industry-Aktie wird anhand verschiedener trendfolgender Indikatoren bewertet, um herauszufinden, ob sie sich derzeit in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 446,47 JPY, während der letzte Schlusskurs bei 462 JPY liegt, was einer Abweichung von +3,48 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 456,34 JPY weist nur eine geringe Abweichung von +1,24 Prozent auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber Showa Chemical Industry eingestellt waren, und auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind vornehmlich neutral. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung. Die Aktie erhält daher auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Showa Chemical Industry liegt bei 55,17, was darauf hindeutet, dass die Situation als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt und bei 51 liegt, deutet auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hin.

Insgesamt erhält die Showa Chemical Industry-Aktie daher in allen Kategorien eine "Neutral"-Bewertung auf Basis der trendfolgenden Indikatoren und des Anlegerverhaltens in den sozialen Medien.