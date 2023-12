Was macht der Kurs bei Shineroad?

Die technische Analyse der Aktie von Shineroad zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 0,6 HKD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,53 HKD liegt, was einem Unterschied von -11,67 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Wenn wir jedoch den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachten, liegt dieser bei 0,55 HKD, was zu einem Unterschied von -3,64 Prozent führt. Dadurch erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf kurzfristigerer Basis. Zusammenfassend erhält die Shineroad-Aktie somit insgesamt ein "Neutral"-Rating auf Grundlage der einfachen Charttechnik.

In Bezug auf die Anlegerstimmung zeigt eine Analyse der Diskussion in den sozialen Medien, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Shineroad eingestellt waren, ohne besonders positive oder negative Ausschläge. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls vornehmlich neutral, was zu einer "Neutral"-Einschätzung auf Basis der Stimmungsanalyse führt. Insgesamt erhält Shineroad von der Redaktion somit ein "Neutral"-Rating für die Anlegerstimmung.

Hinsichtlich der Dividende weist Shineroad derzeit eine Dividendenrendite von 2,46 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 5,58 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie aufgrund der Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln"-Branche.

Bei der Bewertung weicher Faktoren wie dem Sentiment und Buzz der Aktie zeigt sich, dass die Diskussionsintensität im Netz die übliche Aktivität hervorgebracht hat. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält Shineroad somit ein "Neutral"-Wert auf Grundlage dieser Faktoren.